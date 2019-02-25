2019-02-25T13:47:37+03:00
Происшествия

Калининградка пять месяцев не забирала из морга тело умершей матери

Зато женщина успешно получила пособие на погребение, потратив деньги на собственные нужды
Игорь ОРЕХОВ
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Наверняка дознавателям отдела полиции в Гусеве не раз доводилось расследовать уголовные дела, возбужденные по признакам статьи УК РФ «Присвоение или растрата». Но этот случай даже видавших виды профессионалов поразил своим цинизмом.

В октябре прошлого года у 40-летней жительницы города умерла мать. Безутешная дочь вовремя подсуетилась и получила положенное от щедрот государства пособие на погребение – свыше 5 700 рублей.

- Однако, как установили участковые уполномоченные полиции, за прошедшее время женщина так и не удосужилась забрать из морга тело родственницы, вместо этого потратив полученные средства на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Теперь растратчице грозит срок – к сожалению, не очень большой, максимальная санкция статьи 160 УК РФ предусматривает всего до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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