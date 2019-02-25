Калининградка пять месяцев не забирала из морга тело умершей матери
Наверняка дознавателям отдела полиции в Гусеве не раз доводилось расследовать уголовные дела, возбужденные по признакам статьи УК РФ «Присвоение или растрата». Но этот случай даже видавших виды профессионалов поразил своим цинизмом.
В октябре прошлого года у 40-летней жительницы города умерла мать. Безутешная дочь вовремя подсуетилась и получила положенное от щедрот государства пособие на погребение – свыше 5 700 рублей.
- Однако, как установили участковые уполномоченные полиции, за прошедшее время женщина так и не удосужилась забрать из морга тело родственницы, вместо этого потратив полученные средства на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Теперь растратчице грозит срок – к сожалению, не очень большой, максимальная санкция статьи 160 УК РФ предусматривает всего до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU