За три дня в Калининградской области задержали 24 пьяных водителя
.Фото: Александр Подгорчук
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С пятницы по воскресенье в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 24 пьяных водителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Один из задержанных попался пьяным за рулем, уже буду лишенным прав. Теперь калининградцу грозит уголовная ответственность и крупный денежный прав.
Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8 (4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU