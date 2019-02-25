За три дня в Калининградской области задержали 24 пьяных водителя

СЕГОДНЯ 14:09 2019-02-25T14:10:20+03:00

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С пятницы по воскресенье в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 24 пьяных водителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Один из задержанных попался пьяным за рулем, уже буду лишенным прав. Теперь калининградцу грозит уголовная ответственность и крупный денежный прав.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8 (4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU