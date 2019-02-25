Калининградец украл погрузчик за 300 тысяч и сдал его на металлолом

СЕГОДНЯ 14:20 2019-02-25T14:21:06+03:00

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Жителя Гвардейска задержали за кражу погрузчика. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Погрузчик за 300 тысяч рублей пропал с территории производственной компании. Сотрудники уголовного розыска проверили пункты приема металла и вышли на вора. Им оказался 27-летний местный житель.

Злоумышленник пояснил, что при помощи специальной техники вывез погрузчик с территории предприятия и сдал на металл, - рассказали в полиции.

На него завели уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU