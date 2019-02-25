Калининградец украл погрузчик за 300 тысяч и сдал его на металлолом
Жителя Гвардейска задержали за кражу погрузчика. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Погрузчик за 300 тысяч рублей пропал с территории производственной компании. Сотрудники уголовного розыска проверили пункты приема металла и вышли на вора. Им оказался 27-летний местный житель.
Злоумышленник пояснил, что при помощи специальной техники вывез погрузчик с территории предприятия и сдал на металл, - рассказали в полиции.
На него завели уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU