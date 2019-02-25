На переходе Гусев-Голдап задержали поляка с контрабандными сигаретами

СЕГОДНЯ 15:00 2019-02-25T15:01:03+03:00

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В пункте пропуска Гусев-Голдап задержали поляка с контрабандными сигаретами. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Калининградской области.

При досмотре «Хонды» калининградские пограничники обнаружили 428 пачек сигарет.

Товар изъят, автомобиль помещен на стоянку задержанных транспортных средств. Общая стоимость изъятого товара составила около 28 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе пограничного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU