В Калининграде задержали маршрутку с неисправными тормозами
В Калининграде инспекторы ГИБДД в ходе рейда выявили маршрутное такси с неисправными тормозами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Утром в понедельник в районе улицы Транспортной инспекторы проверили более 20-ти пассажирских автобусов. У одной из маршруток оказались неисправные тормоза.
- Объяснить, почему происходят перевозки с таким грубейшим нарушением, водитель не смог, - рассказали в полиции.
Госавтоинспекция Калининградской области напоминает владельцам и сотрудникам автотранспортных предприятий о необходимости соблюдении действующего законодательства и Правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU