В Калининграде задержали маршрутку с неисправными тормозами

СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-25T15:12:28+03:00

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В Калининграде инспекторы ГИБДД в ходе рейда выявили маршрутное такси с неисправными тормозами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром в понедельник в районе улицы Транспортной инспекторы проверили более 20-ти пассажирских автобусов. У одной из маршруток оказались неисправные тормоза.

- Объяснить, почему происходят перевозки с таким грубейшим нарушением, водитель не смог, - рассказали в полиции.

Госавтоинспекция Калининградской области напоминает владельцам и сотрудникам автотранспортных предприятий о необходимости соблюдении действующего законодательства и Правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU