В Краснознаменске из-за пала сухой травы загорелся мусорный полигон

СЕГОДНЯ 15:14 2019-02-25T15:14:46+03:00

Несмотря на то, что полигон уже закрыт для мусоровозов, жители продолжают свозить туда отходы

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В Краснознаменске снова, как и год назад, из-за пала сухой травы загорелся мусорный полигон. Как сообщает местная жительница Ксения Семенова, поля вокруг свалки горели в течение всего вечера 23 февраля, а 24 числа огонь перекинулся и на сваленные в кучи отходы.

- Наш полигон официально закрыт уже несколько лет, - поясняет Семенова, - но территория его не огорожена, туда продолжают периодически подвозить мусор по накатанной через поле дороге, вокруг поля сухостоя – нет ничего удивительного, что каждую весну здесь полыхает пожар с ядовитым дымом.

Также Ксения Семенова сообщила, что на просьбы жителей обезопасить их от пожаров «власти неоднократно говорили о планах рекультивации полигона», но на данный момент чиновники даже не могут принять меры по огораживанию полигона.

К слову, в прошлом году пожарные не могли потушить свалку несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU