В личных хозяйствах калининградцев после вспышки АЧС осталось 24 свиньи

СЕГОДНЯ 15:45 2019-02-25T15:46:52+03:00

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На начало 2019 года поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах в Калининградской области сократилось на 99% и насчитывает сейчас 24 животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее сообщалось, что с ноября 2017 года по декабрь 2018 года АЧС регистрировалась в 12 городских округах. Всего было установлено 24 эпизоотических очага в личных подсобных хозяйствах и на крупных свиноводческих предприятиях, а также 53 инфицированных объекта в дикой фауне.

Отметим, что общая численность уничтоженного в регионе поголовья свиней составила 135 060 животных.

ИСТОЧНИК KP.RU