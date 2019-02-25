2019-02-25T16:02:16+03:00
Общество

Область выделила 163 млн рублей на строительство пожарной части в Янтарном

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональные власти выделили Янтарному городскому округу субсидию на строительство пожарной части. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Калининградской области.

Муниципалитет получит 163,6 млн рублей на проектирование и строительство пожарной части модульного типа на три машино-места.

Разработка проектной и рабочей документации начнется уже в этом году, непосредственно строительство части планируется в 2020-2021 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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