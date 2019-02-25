Сообщать о давлении на бизнес калининградцы теперь могут круглосуточно

СЕГОДНЯ 17:03 2019-02-25T17:03:27+03:00

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Как сообщили в региональном Управлении Следственного комитета Российской Федерации, по поручению Председателя СКР в ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.

Прием сообщений, а также запись на личный прием к Александру Бастрыкину по вопросам, связанным с расследованием в СК России уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, осуществляется круглосуточно по номеру телефона 8-495-986-78-18. Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования.

Кроме этого, в Следственном управлении СКР по Калининградской области также организована работа аналогичной телефонной линии по номеру 8-4012-30-57-65.

ИСТОЧНИК KP.RU