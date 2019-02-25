В Калининграде сбитая велосипедистка отсудила 30 тысяч рублей
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В Калининграде пострадавшая в ДТП велосипедистка отсудила компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
В апреле прошлого года на улице Гагарина женщину сбил водитель «Тойоты», который выезжал со двора.
Травмированная велосипедистка заявила, что после аварии не могла продолжать нормальную общественную жизнь, была ограничена в трудоспособности и страдала бессонницей.
Суд взыскал с водителя компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU