2019-02-25T17:19:02+03:00
Общество

В Калининграде сбитая велосипедистка отсудила 30 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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В Калининграде пострадавшая в ДТП велосипедистка отсудила компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В апреле прошлого года на улице Гагарина женщину сбил водитель «Тойоты», который выезжал со двора.

Травмированная велосипедистка заявила, что после аварии не могла продолжать нормальную общественную жизнь, была ограничена в трудоспособности и страдала бессонницей.

Суд взыскал с водителя компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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