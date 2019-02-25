В Калининграде сбитая велосипедистка отсудила 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:19 2019-02-25T17:19:02+03:00

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В Калининграде пострадавшая в ДТП велосипедистка отсудила компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В апреле прошлого года на улице Гагарина женщину сбил водитель «Тойоты», который выезжал со двора.

Травмированная велосипедистка заявила, что после аварии не могла продолжать нормальную общественную жизнь, была ограничена в трудоспособности и страдала бессонницей.

Суд взыскал с водителя компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU