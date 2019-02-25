2019-02-25T17:48:18+03:00
Происшествия

Калининградец тайком вынес со склада тонну пшеницы

Все похищенное работник местного агрохолдинга успел продать до своего задержания полицией
Игорь ОРЕХОВ
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В Нестеровском районе сотрудники местного агрохолдинга заметили, что с зерносклада регулярно пропадет пшеница. Сначала традиционно грешили на мышей, однако, когда размер убытков достиг тонны, стало понятно: чтобы слопать такое количество, нужна целая армия грызунов. В то время как на складе никакого нашествия животных не замечалось.

Окончательно оправдали мышей сотрудники нестеровского уголовного розыска, которые выяснили, что с 15 января по 20 февраля зерно партиями похищал 21-летний работник предприятия. Кстати, еще до этого неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Изъять ворованное не представилось возможным – все уже было продано на сторону. Несуну грозит до двух лет «зоны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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