Калининградец тайком вынес со склада тонну пшеницы

СЕГОДНЯ 17:48 2019-02-25T17:48:18+03:00

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В Нестеровском районе сотрудники местного агрохолдинга заметили, что с зерносклада регулярно пропадет пшеница. Сначала традиционно грешили на мышей, однако, когда размер убытков достиг тонны, стало понятно: чтобы слопать такое количество, нужна целая армия грызунов. В то время как на складе никакого нашествия животных не замечалось.

Окончательно оправдали мышей сотрудники нестеровского уголовного розыска, которые выяснили, что с 15 января по 20 февраля зерно партиями похищал 21-летний работник предприятия. Кстати, еще до этого неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Изъять ворованное не представилось возможным – все уже было продано на сторону. Несуну грозит до двух лет «зоны».

ИСТОЧНИК KP.RU