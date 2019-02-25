2019-02-25T18:07:00+03:00
Общество

64 жителя Калининградской области арестовали за неуплату штрафов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области в течение пяти дней проходило профилактическое мероприятие «Должник», в ходе которого сотрудники полиции и приставы взыскивали штрафы за административные правонарушения. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Всего в регионе прошло 54 рейда, в ходе которых должников оштрафовали на общую сумму 297 тысяч рублей.

- 64 злостных неплательщика арестованы на срок от 1 до 15 суток, 87 должникам назначены обязательные работы в общем на 1 740 часов, - сообщили в пресс-службе калининградской полиции.

В региональном УМВД призывает граждан не допускать административных правонарушений. В случае привлечения к административной ответственности и назначении штрафа - своевременно уплачивать его во избежание более строгой ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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