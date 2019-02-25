КГТУ хочет арендовать часть бывшего техникума для кинематографистов в Советске

СЕГОДНЯ 19:18 2019-02-25T19:18:17+03:00

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У Калининградского государственного технического университета есть желание арендовать половину здания бывшего техникума для кинематографистов в Советске под несколько специальностей. Об этом журналистам сообщил губернатор Антон Алиханов, которые побывал в техникуме и осмотрел учебные помещения.

Он отметил, что есть планы на учебный корпус, спортзал и общежитие для студентов. Региональные власти намерены поддержать университет в этом вопросе.

- Одна из вещей, которая нужна городу Советску, в том числе для того, чтобы сохранять свой потенциал к развитию – это образовательные учреждения, которые будут поддерживать те отрасли, которые здесь развиваются, - говорит губернатор Антон Алиханов.

Речь в данном случае идут о пищепереработке и ряде специальностей по строительству.

Также глава региона отметил, что были планы по воссозданию киношколы в Советске. Об этом обещают подумать в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU