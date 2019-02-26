Антон Алиханов запустил флешмоб, призывающий остановить пожары в полях

СЕГОДНЯ 07:50 2019-02-26T07:50:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагает всем обратить внимание на проблему весенних палов. На своей страничке в Инстаграме он выложил сториз, в котором дал старту флешмобу, который, по его мнению. Поможет остановить поджоги травы в полях.

«Предлагаю начать флешмоб с тегом #небудизайца, серьезная тема, на которую стоит обратить внимание. Не жгите сухую траву! Еще спят первые зайчата. Поделись, чтобы все узнали!» - написал губернатор и выложил фото спящих зайчиков.

Ранее Антон Алиханов говорил о необходимости «привлекать больше сил на предотвращение весенних палов травы». Такое заявление он сделал на прошедшем 21 февраля заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Калининградской области.

Отметим, в Калининградской области за один день, 25 февраля, с 08.00 до 22.00 пожарно-спасательные подразделения МЧС России 7 раз привлекались для ликвидации палов сухой травы.

Накануне в Краснознаменске из-за пала сухой травы загорелся мусорный полигон. Официально свалка закрыта для мусоровозов, однако жители продолжают свозить туда отходы.

ИСТОЧНИК KP.RU