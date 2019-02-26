2019-02-26T08:03:13+03:00
Общество

В Калининграде простились с музыкантом-педагогом Ириной Кривицкой

Заслуженный работник культуры РФ ушла из жизни 22 февраля
Александр КАТЕРУША
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Заслуженный работник культуры РФ ушла из жизни 22 февраляЗаслуженный работник культуры РФ ушла из жизни 22 февраляФото: Департамент культуры Калининградской области
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В Калининграде простились с Ириной Кривицкой, Заслуженным работником культуры Российской Федерации. Траурная церемония прошла в Калининградском областном музыкальном колледже, в котором Ирина Григорьевна проработала преподавателем на отделении «Фортепиано» без малого 50 лет.

Департамент развития культуры региона сообщат, что педагог внесла огромный вклад в развитие музыкальной жизни Калининграда и области.

Друзья и коллеги запомнят ее как легендарную личность, выдающегося музыканта, талантливого преподавателя и методиста, активный.

Выпускники Кривицкой работают в Калининградской области и за ее пределами, в Москве, Санкт-Петербурге, других городах и регионах России, в европейских странах, США.

Задуманный Ириной Григорьевной и осуществленный ею ежегодный Фестиваль камерной музыки более 20 лет остается значительным явлением в музыкальной жизни нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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