2019-02-26T09:56:46+03:00
Звезды

Кафедральный собор на острове примет фестиваль, приуроченный ко дню рождения Баха

Мероприятие намечено на март
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Кафедральном соборе Калининграда готовятся к проведению масштабного музыкального фестиваля, который приурочен ко дню рождения Иоганна Себастьяна Баха.

«Баховские дни в Кафедральном соборе» откроются 17 марта концертом ансамбля старинной музыки «Les Moscovites» (Москва). Основу репертуара коллектива составляют произведения композиторов эпохи Барокко. Посетители услышат флейты, скрипки, виолончели, клавесин, орган, ударные инструменты.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках фестиваля калининградцы услышат Станислава Шурина – одного из крупнейших европейских органистов современности, виртуозного органиста Федора Строганова, скрипачку Ладу Морозову и других музыкантов.

Закроется фестиваль «Баховские дни» выступлением Александра Князева. Знаменитая органная месса Баха – один из его самых фундаментальных трудов для органа – прозвучит 31 марта.

Отметим, решение провести фестиваль «Баховские дни» было принято год назад на заседании художественного совета собора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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