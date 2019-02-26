Антон Алиханов: Принято решение о завершении газификации города Калининграда
Городские и областные власти решили полностью газифицировать Калининград. Об этом написал на своей страничке в Инстаграме губернатор Антон Алиханов.
«В 2019 году у нас принято совместное с Алексеем Николаевичем Силановым, мэром города Калининграда, решение о завершении газификации города Калининграда (в том числе Северной Горы) совместными усилиями муниципального и регионального бюджетов», - сообщил глава региона.
Накануне, в понедельник 25 февраля очередной этап ввода газопровода позволил подключить 2,5 тысячи человек в Черняховске. Жители целого района города теперь забудут что такое топить дровами и мазутом. Это позволит вдвое снизить расходы на отопление домов.
Губернатор добавил, что для завершения газификации района разработана проектная документация, объект разделен на 7 участков, а 2019-2020 годах на него дополнительно направлено более 100 миллионов рублей из регионального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU