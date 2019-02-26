2019-02-26T10:04:40+03:00
Общество

В Калининграде на ул. Летней откроют Центр женского здоровья

Он станет четвертым в регионе
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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О планах в этом году открыть Центр женского здоровья на базе Центральной городской клинической больницы на улице Летней в Калининграде рассказал губернатор Антон Алиханов.

- В случае необходимость будем расширять возможности центров, - сказал глава региона. - У нас женские виды рака, к сожалению, после закрытия онкодиспансера, отличались очень большой летальностью. Хотя это одни из видов рака, которые можно достаточно легко вылечить, если их вовремя обнаружить. Мы были худшие по Северо-Западу по этим видам рака.

Накануне Центр женского здоровья открыли на базе женской консультации Советской центральной городской больницы. Закупили цифровой маммограф стоимостью около 10.1 млн рублей, видекольпоскоп и другое оборудование.

В 2018 году Центр женского здоровья на улице Иванникова в Калининграде принял 18,5 тысяч человек, с апреля 2018 года активно работает Центр в Черняховске.

Так что Центр в Калининграде на улице Летней, который откроют в рамках совершенствования онкологической службы, станет четвертым в регионе.

Антон Алиханов напомнил, что в Калининградской области запускают специальную программу по скринингу мужских видов рака – на нее предусмотрено около 26 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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