2019-02-26T10:12:30+03:00
Общество

В Калининграде стартовал чемпионат WorldSkills

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде стартовали региональные состязания среди студентов и молодых специалистов рабочих профессий WorldSkills, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соревнования регионального чемпионата пройдут с 26 февраля, по 1 марта по 37 компетенциям на 12 распределенных площадках. В чемпионате примут участие 274 студента профессиональных образовательных организаций и молодых рабочих, в том числе из одиннадцати регионов России.

Оценят их выступления 350 профессиональных экспертов, среди которых представители предприятий и организаций – работодателей региона, национальные и сертифицированные эксперты, подготовившие участников национальной сборной команды WorldSkills Russia.

Победители данного этапа станут участниками межрегиональных отборов для участия в финале Национального чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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