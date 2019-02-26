Власти выделили Янтарному 250 млн рублей на строительство станций водоподготовки
.Фото: Александр Подгорчук
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Региональные власти выделили администрации Янтарного 250 млн рублей на строительство станций водоподготовки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.
Всего планируется построить три станции: в Янтарном, поселке Синявино и поселке Покровское. Суммарная производительность станций составит 3 тысячи кубических метров в сутки.
Разработка проектной и рабочей документации начнется уже в этом году, строительство станций запланировано на 2022-2023 годы.
ИСТОЧНИК KP.RU