2019-02-26T10:52:15+03:00
Общество

Власти выделили Янтарному 250 млн рублей на строительство станций водоподготовки

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональные власти выделили администрации Янтарного 250 млн рублей на строительство станций водоподготовки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

Всего планируется построить три станции: в Янтарном, поселке Синявино и поселке Покровское. Суммарная производительность станций составит 3 тысячи кубических метров в сутки.

Разработка проектной и рабочей документации начнется уже в этом году, строительство станций запланировано на 2022-2023 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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