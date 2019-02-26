В Советске задержали женщину, угрожавшую зарезать бывшего мужа

СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-26T10:25:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Советска стала фигуранткой уголовного дела за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

50-летняя горожанка выясняла отношения с бывшим мужем. Разговор между экс-супругами перерос в скандал, в ходе которого злоумышленница начала высказывать угрозы убийством, при этом демонстрируя в руке кухонный нож.

- Заявитель воспринял угрозы серьезно и обратился в правоохранительные органы. По указанному адресу прибыли участковые уполномоченные полиции, которые задержали гражданку и доставили её в отдел полиции. Нож был изъят, - сообщили в полиции.

Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU