2019-02-26T10:25:27+03:00
Общество

В Советске задержали женщину, угрожавшую зарезать бывшего мужа

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жительница Советска стала фигуранткой уголовного дела за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

50-летняя горожанка выясняла отношения с бывшим мужем. Разговор между экс-супругами перерос в скандал, в ходе которого злоумышленница начала высказывать угрозы убийством, при этом демонстрируя в руке кухонный нож.

- Заявитель воспринял угрозы серьезно и обратился в правоохранительные органы. По указанному адресу прибыли участковые уполномоченные полиции, которые задержали гражданку и доставили её в отдел полиции. Нож был изъят, - сообщили в полиции.

Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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