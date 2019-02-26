Двое безработных калининградцев совершили шесть краж из автомобилей

СЕГОДНЯ 10:29 2019-02-26T10:29:27+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемых в серии краж из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На счету двух 18-летних безработных горожан как минимум шесть эпизодов краж, сообщили в полиции.

- Злоумышленники разбивали стекла автомобиля, или проникали внутрь салона незапертых машин, похищали вещи, которые затем продавали, - сообщили в полиции.

Большую часть похищенного удалось изъять. В настоящее время имущество приобщено к материалам уголовных дел в качестве вещественных доказательств.

В отношении подозреваемых, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление, возбуждены дела по статье «Кража». По решению суда они могут быть приговорены к лишению свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU