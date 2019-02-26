В марте передвижная поликлиника посетит Черняховск, Неман и Светлый

СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-26T10:36:46+03:00

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Региональное министерство здравоохранения опубликовало график работы передвижного комплекса «Поликлиника» на март.

11-15 марта комплекс будет работать в Черняховске на улице Ленина, 1.

18-2 марта комплекс посетит Светлый, ул. Калинина, 2.

25-29 марта –Неман, Центральная площадь.

Врачи комплекса будут принимать пациентов с 10 до 14 часов. В передвижной поликлинике можно сдать экспресс-анализы крови на глюкозу + холестерин, проверить внутриглазное давление, сделать антропометрию и маммография, а также получить консультацию офтальмолога и кардиолога.

ИСТОЧНИК KP.RU