В марте передвижная поликлиника посетит Черняховск, Неман и Светлый
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Региональное министерство здравоохранения опубликовало график работы передвижного комплекса «Поликлиника» на март.
11-15 марта комплекс будет работать в Черняховске на улице Ленина, 1.
18-2 марта комплекс посетит Светлый, ул. Калинина, 2.
25-29 марта –Неман, Центральная площадь.
Врачи комплекса будут принимать пациентов с 10 до 14 часов. В передвижной поликлинике можно сдать экспресс-анализы крови на глюкозу + холестерин, проверить внутриглазное давление, сделать антропометрию и маммография, а также получить консультацию офтальмолога и кардиолога.
ИСТОЧНИК KP.RU