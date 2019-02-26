Летом из Калининграда запустят рейс в подмосковный Жуковский

СЕГОДНЯ 10:41 2019-02-26T10:41:13+03:00

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает полеты из Калининграда в подмосковный аэропорт Жуковский и обратно. Как сообщает пресс-служба «Храброво», самолет будет летать в ежедневном режиме с 3 июня по 26 октября.

Отправление из Калининграда в 18:40, прибытие в Жуковский в 21:35. Вылет из аэропорта Жуковский в 16:40, прибытие в Калининград в 17:50.

В «Храброво» отмечают, что Жуковский станет вторым аэропортом московского региона, куда авиакомпания выполняет ежедневные рейсы из Калининграда. В настоящее время из аэропорта Храброво рейсы вылетают в Домодедово два раза в день, а в марте появится третий рейс в 13:55.

ИСТОЧНИК KP.RU