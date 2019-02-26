Калининградские таможенники задержали на границе 400 кг «санкционки»
Калининградские таможенники предотвратили ввоз в регион почти 400 кг санкционных продуктов из Польши. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
Житель Гусева пытался провезти более 200 кг продуктов животного происхождения: 18 упаковок свежей курицы и фарша из индейки, 42 упаковки различных сыров и творога, 232 упаковки сосисок, колбасы, паштета и ветчины. Жительница Калининграда ограничилась молочной продукцией: 94 упаковки сливочного масла и 379 упаковок сыров в ассортименте, которые «потянули» на 185 кг. По словам владельцев, все продукты они купили исключительно для личного употребления.
Обнаруженные продукты изъяли, они будут уничтожены.
ИСТОЧНИК KP.RU