Калининградские таможенники задержали на границе 400 кг «санкционки»

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-26T10:47:36+03:00

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Калининградские таможенники предотвратили ввоз в регион почти 400 кг санкционных продуктов из Польши. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Житель Гусева пытался провезти более 200 кг продуктов животного происхождения: 18 упаковок свежей курицы и фарша из индейки, 42 упаковки различных сыров и творога, 232 упаковки сосисок, колбасы, паштета и ветчины. Жительница Калининграда ограничилась молочной продукцией: 94 упаковки сливочного масла и 379 упаковок сыров в ассортименте, которые «потянули» на 185 кг. По словам владельцев, все продукты они купили исключительно для личного употребления.

Обнаруженные продукты изъяли, они будут уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU