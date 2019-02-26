2019-02-26T10:47:36+03:00
Общество

Калининградские таможенники задержали на границе 400 кг «санкционки»

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Таможня Калининградской области
Изменить размер текста:

Калининградские таможенники предотвратили ввоз в регион почти 400 кг санкционных продуктов из Польши. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Житель Гусева пытался провезти более 200 кг продуктов животного происхождения: 18 упаковок свежей курицы и фарша из индейки, 42 упаковки различных сыров и творога, 232 упаковки сосисок, колбасы, паштета и ветчины. Жительница Калининграда ограничилась молочной продукцией: 94 упаковки сливочного масла и 379 упаковок сыров в ассортименте, которые «потянули» на 185 кг. По словам владельцев, все продукты они купили исключительно для личного употребления.

Обнаруженные продукты изъяли, они будут уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На пляже в Балтийске установят таблички с предупреждением об опасных течениях
В Калининградской области возможны перебои электроснабжения из-за испытаний на Прегольской ТЭС
Летом из Калининграда запустят рейс в подмосковный Жуковский
В марте передвижная поликлиника посетит Черняховск, Неман и Светлый
Двое безработных калининградцев совершили шесть краж из автомобилей
В Советске задержали женщину, угрожавшую зарезать бывшего мужа
Власти выделили Янтарному 250 млн рублей на строительство станций водоподготовки
В Калининграде стартовал чемпионат WorldSkills
В Калининграде на ул. Летней откроют Центр женского здоровья
Антон Алиханов: Принято решение о завершении газификации города Калининграда
Кафедральный собор на острове примет фестиваль, приуроченный ко дню рождения Баха
В Калининграде простились с музыкантом-педагогом Ириной Кривицкой
Антон Алиханов запустил флешмоб, призывающий остановить пожары в полях
КГТУ хочет арендовать часть бывшего техникума для кинематографистов в Советске
64 жителя Калининградской области арестовали за неуплату штрафов
Калининградец тайком вынес со склада тонну пшеницы
В Калининграде сбитая велосипедистка отсудила 30 тысяч рублей
Сообщать о давлении на бизнес калининградцы теперь могут круглосуточно