2019-02-26T10:51:54+03:00
Общество

В Калининградской области возможны перебои электроснабжения из-за испытаний на Прегольской ТЭС

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В среду, 27 февраля, в Калининграде и области возможны кратковременные отключения электричества. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».

В этот день энергетики будут проводить испытания генерирующего оборудования Прегольской ТЭС в Калининграде.

- В целях минимизации рисков обесточения потребителей и времени ликвидации возможных технологических нарушений энергетиками разработаны организационно-технические мероприятия. Отключения потребителей не запланированы, - сообщили в «Янтарьэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU

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