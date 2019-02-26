В Калининградской области возможны перебои электроснабжения из-за испытаний на Прегольской ТЭС
.Фото: Александр Подгорчук
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В среду, 27 февраля, в Калининграде и области возможны кратковременные отключения электричества. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».
В этот день энергетики будут проводить испытания генерирующего оборудования Прегольской ТЭС в Калининграде.
- В целях минимизации рисков обесточения потребителей и времени ликвидации возможных технологических нарушений энергетиками разработаны организационно-технические мероприятия. Отключения потребителей не запланированы, - сообщили в «Янтарьэнерго».
ИСТОЧНИК KP.RU