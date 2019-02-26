На пляже в Балтийске установят таблички с предупреждением об опасных течениях

СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-26T10:58:55+03:00

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В этом году в Балтийске продолжатся работы по благоустройству городского пляжа. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В частности, городские власти приведут в надлежащее состояние все объекты, которые пострадали от непогоды. На бетонном променаде установят новые скамейки, на побережье выставят пластиковые контейнеры для мусора.За порядком на городском пляже будут следить семь человек, уборку проводить два раза в сутки. Планируется установка душевой колонки для удобства отдыхающих.

Как сообщил глава администрации Балтийска Сергей Мельников, среди первоочередных задач - обеспечить безопасность балтийцев и туристов.

- За этим будут следить 18 спасателей. Кроме того, вдоль побережья за пределами городского пляжа установят 20 табличек «Купание запрещено» и предупреждающие знаки об отбойных течениях.

Все работы должны быть завершены к 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU