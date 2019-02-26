Не стало режиссера Дня города Калининграда

СЕГОДНЯ 11:10 2019-02-26T11:10:49+03:00

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Не стало Александра Мацюры, известного в Калининграде молодого режиссера. Об этом на страничке в Facebook сообщил его друг Артем Макаренко.

«Умер хороший человек, мой лучший друг и безмерно талантливый режиссер - Александр Мацюра», - написал Артем.

Отметим, в 2018 году художественный руководитель «Русского драматического театра Ниццы» (Франция) Александр Мацюра дебютировал в качестве режиссера-постановщика Дня города Калининграда.

Друзья отмечают, что маме Александра нужна помощь. Реквизиты указаны ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU