Калининградец выиграл чемпионат России по жиму штанги

СЕГОДНЯ 11:24 2019-02-26T11:24:07+03:00

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Калининградец Дмитрий Лучкин отличился на чемпионате России по жиму штанги лежа, который принял Екатеринбург. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наш земляк выступал в категории «до 74 кг» и победил и в зачете соревнований с использованием специальной экипировки, и в соперничестве без нее.

В экипировочном жиме Дмитрий в лучшей попытке зафиксировал снаряд массой 250,5 кг, что стало новым рекордом России в этой весовой категории. В турнире без экипировки калининградец отжал от груди штангу весом 185 кг.

Так, Дима стал трижды чемпионом России в обеих дисциплинах и квалифицировался на мартовский чемпионат Европы в Белоруссии и майский чемпионат мира в Японии.

Отметим, в Екатеринбурге выступило 700 спортсменов из 150 городов России.

Дмитрий Лучкин – вице-чемпион и бронзовый призер чемпионатов Европы. Он – представитель региональной школы по силовым видам спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU