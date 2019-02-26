В очереди на паром калининградец пригрозил другому мужчине пистолетом

СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-26T11:26:49+03:00

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На паромной переправе в Балтийске едва не разразился вооруженный конфликт. А все из-за того, что при посадке на судно 50-летний местный житель то ли случайно, то ли, все-таки, намеренно, толкнул стоявшую рядом женщину. Супруг оскорбленной действием дамы тут же выхватил пистолет и направил его на обидчика, пригрозив пристрелить на месте. Угрозу свою в исполнение, к счастью, так и не привел, но перепуганный балтиец ринулся в полицию.

- Прибывшие на место преступления сотрудники полиции по горячим следам задержали злоумышленника, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Им оказался ранее судимый 24-летний житель города.

У задержанного действительно изъяли пистолет, который оказался не боевым, а пневматическим. Тем не менее, за «угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» обладателю пневматики теперь светит до двух лет «зоны».

ИСТОЧНИК KP.RU