2019-02-26T11:26:49+03:00
Происшествия

В очереди на паром калининградец пригрозил другому мужчине пистолетом

Конфликт начался из-за того, что безоружный житель Балтийска толкнул супругу вооруженного земляка
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На паромной переправе в Балтийске едва не разразился вооруженный конфликт. А все из-за того, что при посадке на судно 50-летний местный житель то ли случайно, то ли, все-таки, намеренно, толкнул стоявшую рядом женщину. Супруг оскорбленной действием дамы тут же выхватил пистолет и направил его на обидчика, пригрозив пристрелить на месте. Угрозу свою в исполнение, к счастью, так и не привел, но перепуганный балтиец ринулся в полицию.

- Прибывшие на место преступления сотрудники полиции по горячим следам задержали злоумышленника, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Им оказался ранее судимый 24-летний житель города.

У задержанного действительно изъяли пистолет, который оказался не боевым, а пневматическим. Тем не менее, за «угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» обладателю пневматики теперь светит до двух лет «зоны».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2018 году калининградцы взяли более 10 тысяч ипотечных кредитов
Дело о мошенничестве при строительстве променада в Янтарном поступило в суд
Очевидцы: в Пионерском вырубают деревья для строительства гостиницы
На ул.Нарвской затруднено движение из-за замены трубы в ливневке
Калининградские власти намерены добиться снижения розничных продаж алкоголя к 2024 году
В Калининграде полицейские задержали грабителя, напавшего на пенсионерку
В Калининградской области создадут центры помощи семьям
В «Храброво» просят пассажиров использовать бумажные посадочные талоны
Жители Советска заметили, что на расчищенной за 33 миллиона рублей реке Тыльжа появились острова из ила
Национальный парк «Куршская коса» ищет волонтеров для укрепления авандюны
Мэрия Калининграда: Завтра будем пилить деревья на Чапаева
В Калининграде на командира воинской части завели дело за незаконную рубку деревьев
Под Зеленоградском пенсионер на «Фольксвагене» таранил БМВ
Калининградские спортсмены в 2018 году завоевали 238 медалей
Калининградец выжил после восьми ударов ножом в живот
Калининградец выиграл чемпионат России по жиму штанги
В Калининграде днем не будет работать светофор на Моспроспекте около лицея №23
Не стало режиссера Дня города Калининграда