2019-02-26T11:36:43+03:00
Происшествия

Калининградец выжил после восьми ударов ножом в живот

После совместной выпивки и ссоры гость напал на хозяина дома
Игорь ОРЕХОВ
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В сентябре прошлого года двое жителей поселка Янтаровка Зеленоградского района выпивали на дому у одного из них. Сначала мирно, потом поссорились. И гость схватился за нож, принявшись ширять им хозяина жилища в живот. Получив восемь ранений, сельчанин, все-таки, выжил! А пока врачи штопали дырки в его животе, с поножовщиком разбирались полицейские, к которым спустя некоторое время подключились и судьи.

- Подсудимый с предъявленным обвинением согласился, поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного следствия, - сообщили в пресс-службе Зеленоградского районного суда.

Поскольку ни государственный обвинитель, ни сам порезанный потерпевший не возражали, да и преступник успел добровольно возместить причиненный ущерб, получил он всего-то два с половиной года на общем режиме. Можно считать, легко отделался за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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