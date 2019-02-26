Калининградец выжил после восьми ударов ножом в живот

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-26T11:36:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В сентябре прошлого года двое жителей поселка Янтаровка Зеленоградского района выпивали на дому у одного из них. Сначала мирно, потом поссорились. И гость схватился за нож, принявшись ширять им хозяина жилища в живот. Получив восемь ранений, сельчанин, все-таки, выжил! А пока врачи штопали дырки в его животе, с поножовщиком разбирались полицейские, к которым спустя некоторое время подключились и судьи.

- Подсудимый с предъявленным обвинением согласился, поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного следствия, - сообщили в пресс-службе Зеленоградского районного суда.

Поскольку ни государственный обвинитель, ни сам порезанный потерпевший не возражали, да и преступник успел добровольно возместить причиненный ущерб, получил он всего-то два с половиной года на общем режиме. Можно считать, легко отделался за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU