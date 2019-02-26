Калининградские спортсмены в 2018 году завоевали 238 медалей

СЕГОДНЯ 11:46 2019-02-26T11:47:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году калининградские спортсмены завоевали 238 медалей. Об этом на заседании регионального правительства рассказала вице-премьер Наталья Ищенко.

В частности, было завоевано 17 медалей на чемпионатах мира, 24 медали чемпионатов Европы, по шесть медалей Кубка мира, первенства мира и первенства Европы.

- Впервые Калининградская область заняла первое место среди регионов с населением до 1 млн человек на Всероссийской спартакиаде молодежи, - сообщила Ищенко.

По итогам участия во всероссийских и международных соревнованиях калининградским спортсменам были присвоены три звания Заслуженного мастера спорта, два звания «Мастер спорта России международного класса», 67 человек получили звание «Мастер спорта России».

ИСТОЧНИК KP.RU