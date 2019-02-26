Под Зеленоградском пенсионер на «Фольксвагене» таранил БМВ
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник вечером в Зеленоградском районе произошло ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
На 7-м километре автодороги «Зеленоградск-Приморск» 61-летний водитель «Фольксвагена» при повороте налево не уступил дорогу и врезался в БМВ.
В результате ДТП 62-летняя водитель БМВ получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU