2019-02-26T12:10:45+03:00
Общество

В Калининграде на командира воинской части завели дело за незаконную рубку деревьев

Виктор Сергеев
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В Калининградской области на командира одной из воинских частей завели уголовное дело за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Балтийского флота.

По версии следствия, командир части решил оборудовать парковку для автомобилей и продать спиленные деревья. Офицер дважды давал указания одному из служащих вырубать деревья около контрольно-пропускного пункта. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Сообщается, что офицер добровольно возместил ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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