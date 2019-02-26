В Калининграде на командира воинской части завели дело за незаконную рубку деревьев
В Калининградской области на командира одной из воинских частей завели уголовное дело за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Балтийского флота.
По версии следствия, командир части решил оборудовать парковку для автомобилей и продать спиленные деревья. Офицер дважды давал указания одному из служащих вырубать деревья около контрольно-пропускного пункта. Ущерб составил 150 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Сообщается, что офицер добровольно возместил ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU