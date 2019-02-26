Мэрия Калининграда: Завтра будем пилить деревья на Чапаева

СЕГОДНЯ 12:24 2019-02-26T12:29:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия Калининграда снова предупредила горожан о рубке деревьев в центре города. На этот раз пресс-служба сообщила, что лесорубы появятся в среду на улице Чапаева.

- Завтра будем пилить деревья на Чапаева, просьба отнестись с пониманием: под нож пойдут только старые и больные деревья (10 кленов целиком, ещё на 2-х вырезка сухих ветвей и сучьев), - говорится в сообщении официальной группы администрации в фейсбуке. - Акт обследования можно посмотреть здесь.

Также администрация предупредила, что городские активисты-экологи уже введены в курс дела.

ИСТОЧНИК KP.RU