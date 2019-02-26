2019-02-26T12:36:20+03:00
Общество

Национальный парк «Куршская коса» ищет волонтеров для укрепления авандюны

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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Национальный парк «Куршская коса» готовится к очередному этапу природоохранной акции «Марш парков», которая проходит под девизом «Сохраним места обитания растений и животных». Массовые волонтерские выезды на побережье ожидаются 20-21 апреля.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, заявки по адресу ecopros@park-kosa.ru принимают от групп добровольцев на собственном транспорте (въезд на территорию по заявке свободный).

Организаторы акции готовят необходимое оборудование и транспорт. В апреле запланировано укрепление авандюны хворостом и щитами, расчистка деревянных переходов к морю от песка, благоустройство объектов инфраструктуры парка, уборка мусора.

Накануне активисты Союза добровольцев России в Калининградской области совместно с бойцами студотрядов из КГТУ и БФУ имени Канта укрепили участок авандюны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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