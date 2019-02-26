Жители Советска заметили, что на расчищенной за 33 миллиона рублей реке Тыльжа появились острова из ила

СЕГОДНЯ 13:17 2019-02-26T13:18:58+03:00

Горожане считают, что с приходом тепла в городе снова появится неприятный запах от воды

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25 февраля на стене сообщества «Подслушано в Советске» соцсети Вконтакте появилось сообщение от одной из жительниц с фотографиями реки Тыльжа. На фото видно, что посередине русла реки, расчисткой которой власти занимались с 2017 по 2018 год, появился иловый остров.

- Вода немного опустилась, и видно что озеро (так разлив реки называют в Советске – Ред.) совершенно не чистили, - говорится в сообщении. - Просто сделали вид! И летом, я уверена, так же как и всегда будет вонять. Эта машина, которая чистила озеро, ни черта не делала, большинство времени просто стояла. Я в гневе!

Напомним, в конце июня 2017 года пресс-служба правительства области сообщала, что расчисткой реки Тыльжа в Советске занималась компания «Оверхол». Подрядчик успел построить дамбы для отстаивания пульпы объемом более 80 тысяч кубических метров и перекачал в эти дамбы при помощи спецтехники тонны донных отложений.

По словам тогдашнего министра природных ресурсов и экологии Юрия Шитикова, мероприятия, проведенные в рамках Года экологии и обошедшиеся в 33 миллиона рублей из федерального бюджета, должны были «оздоровить» реку, улучшить ее течение, предотвратить застаивание воды и обмеление русла, а также избавить советчан от неприятного запаха.

ИСТОЧНИК KP.RU