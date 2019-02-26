2019-02-26T13:18:58+03:00
Общество

Жители Советска заметили, что на расчищенной за 33 миллиона рублей реке Тыльжа появились острова из ила

Горожане считают, что с приходом тепла в городе снова появится неприятный запах от воды
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Замеченный жителями иловый остров на ТыльжеЗамеченный жителями иловый остров на ТыльжеФото: Сообщество "Подслушано в Советске" в "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

25 февраля на стене сообщества «Подслушано в Советске» соцсети Вконтакте появилось сообщение от одной из жительниц с фотографиями реки Тыльжа. На фото видно, что посередине русла реки, расчисткой которой власти занимались с 2017 по 2018 год, появился иловый остров.

- Вода немного опустилась, и видно что озеро (так разлив реки называют в Советске – Ред.) совершенно не чистили, - говорится в сообщении. - Просто сделали вид! И летом, я уверена, так же как и всегда будет вонять. Эта машина, которая чистила озеро, ни черта не делала, большинство времени просто стояла. Я в гневе!

Напомним, в конце июня 2017 года пресс-служба правительства области сообщала, что расчисткой реки Тыльжа в Советске занималась компания «Оверхол». Подрядчик успел построить дамбы для отстаивания пульпы объемом более 80 тысяч кубических метров и перекачал в эти дамбы при помощи спецтехники тонны донных отложений.

По словам тогдашнего министра природных ресурсов и экологии Юрия Шитикова, мероприятия, проведенные в рамках Года экологии и обошедшиеся в 33 миллиона рублей из федерального бюджета, должны были «оздоровить» реку, улучшить ее течение, предотвратить застаивание воды и обмеление русла, а также избавить советчан от неприятного запаха.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2018 году калининградцы взяли более 10 тысяч ипотечных кредитов
Дело о мошенничестве при строительстве променада в Янтарном поступило в суд
Очевидцы: в Пионерском вырубают деревья для строительства гостиницы
На ул.Нарвской затруднено движение из-за замены трубы в ливневке
Калининградские власти намерены добиться снижения розничных продаж алкоголя к 2024 году
В Калининграде полицейские задержали грабителя, напавшего на пенсионерку
В Калининградской области создадут центры помощи семьям
В «Храброво» просят пассажиров использовать бумажные посадочные талоны
Национальный парк «Куршская коса» ищет волонтеров для укрепления авандюны
Мэрия Калининграда: Завтра будем пилить деревья на Чапаева
В Калининграде на командира воинской части завели дело за незаконную рубку деревьев
Под Зеленоградском пенсионер на «Фольксвагене» таранил БМВ
Калининградские спортсмены в 2018 году завоевали 238 медалей
Калининградец выжил после восьми ударов ножом в живот
В очереди на паром калининградец пригрозил другому мужчине пистолетом
Калининградец выиграл чемпионат России по жиму штанги
В Калининграде днем не будет работать светофор на Моспроспекте около лицея №23
Не стало режиссера Дня города Калининграда