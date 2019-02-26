2019-02-26T14:01:23+03:00
Общество

В «Храброво» просят пассажиров использовать бумажные посадочные талоны

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В калининградском аэропорту «Храброво» пассажирам необходимо использовать бумажный посадочный талон. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Как сообщается, сейчас в аэропорту отсутствует электронная система, включающая в себя электронную базу и устройства, сканирующие штрихкод, содержащийся в электронном посадочном талоне.

- Посадочный талон выдается пассажиру на бумажном носителе на стойках регистрации. Также пассажиры могут распечатать посадочный талон самостоятельно на установленных киосках саморегистрации следующих авиакомпаний: «Аэрофлот», «ЮТэйр», «S7», - сообщили в пресс-службе «Храброво».

ИСТОЧНИК KP.RU

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