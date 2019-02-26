2019-02-26T14:06:03+03:00
Общество

В Калининградской области создадут центры помощи семьям

Виктор Сергеев
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В этом году в Калининградской области начнется реализация проекта – «Поддержка семей, имеющих детей», который включает в себя создание девяти структурных подразделений центра диагностики и консультирования, где родители смогут получить психологическую и методическую помощь. Об этом на заседании регионального правительства рассказала замминистра образования Маргарита Короткевич.

- Сейчас уже обеспечен межведомственный обмен информацией. В него включены образовательные и социальные организации, кризисные центры, центры помощи семье и детям, детские поликлиники и другие учреждения. Кроме того, в скором времени запустится интернет-проект «Всегда рядом», - сказала представитель Минобразования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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