В Калининграде полицейские задержали грабителя, напавшего на пенсионерку
Изменить размер текста:
В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Багратиона. К 77-летней женщине подбежал неизвестный, выхватил сумку и скрылся. Ущерб составил 17 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя и задержали его. Им оказался ранее судимый 42-летний калининградец.
На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 4 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU