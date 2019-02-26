В Калининграде полицейские задержали грабителя, напавшего на пенсионерку

СЕГОДНЯ 14:12 2019-02-26T14:12:51+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Багратиона. К 77-летней женщине подбежал неизвестный, выхватил сумку и скрылся. Ущерб составил 17 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя и задержали его. Им оказался ранее судимый 42-летний калининградец.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU