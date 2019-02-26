2019-02-26T14:25:14+03:00
Общество

Калининградские власти намерены добиться снижения розничных продаж алкоголя к 2024 году

Виктор Сергеев
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Власти намерены к 2024 году обеспечить существенное увеличение доли жителей Калининградской области, ответственно относящихся к своему здоровью и ведущих здоровый образ жизни. Об этом на заседании правительства сообщил замминистра здравоохранения Юрий Скалин.

В частности, по словам Скалина, власти намерены добиться снижения к 2024 году розничных продаж алкогольной продукции до 5,7 литра на душу населения, а также снизить показатель смертности у мужчин 16-59 лет до 501,9 на 100 тыс. населения, у женщин 16-54 лет - до 206,3.

Также в регионе будет проведена «широкая информационно-коммуникационная кампания» по формированию здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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