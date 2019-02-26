Очевидцы: в Пионерском вырубают деревья для строительства гостиницы

СЕГОДНЯ 14:34 2019-02-26T14:34:10+03:00

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Жители Пионерского резко отреагировали на лесоповал в районе улицы Парковой. Накануне на место ЧП были вызваны полицейские и представители местной администрации. Надо отметить, что в городе уже третий месяц безвластие, пятый мэр за последние четыре года неожиданно ушел в конце года минувшего «по собственному желанию».

Местный житель Феликс Иванников рассказывает:

- Вот, смотрите – улица Парковая, кафе «Ротонда», вырубают елки! Где разрешение на строительство? Кто выдал порубочный билет? На каком основании?

Как говорят местные жители, вырубают деревья под участок строительства пятиэтажной гостиницы.

- Никакой незаконной вырубки на нашей территории нет, - раздраженно сообщила «Комсомолке» и.о. главы администрации Пионерского Галина Репикова. – Все проверено. Никакой сенсации в этом нет. Работы ведутся в рамках выданных разрешений.

О том сколько будет срублено деревьев Галина Репикова затруднилась ответить:

- Я их не считаю. И что будет там построено – не знаю!

ИСТОЧНИК KP.RU