Дело о мошенничестве при строительстве променада в Янтарном поступило в суд

СЕГОДНЯ 14:38 2019-02-26T14:40:17+03:00

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В Светлогорский городской суд поступило уголовное дело по мошенничеству при строительстве променада в Янтарном. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в сентябре 2014 года директор предприятия, которое строило променад, предоставил в администрацию акты о приемке выполненных работ по прокладке наружных сетей самотечной канализации, в которых указал ложные сведения.

На основании этих актов администрация выплатила строителям 2,1 млн рублей.

Действия директора компании были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU