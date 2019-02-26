Дело о мошенничестве при строительстве променада в Янтарном поступило в суд
.Фото: Александр Подгорчук
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В Светлогорский городской суд поступило уголовное дело по мошенничеству при строительстве променада в Янтарном. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, в сентябре 2014 года директор предприятия, которое строило променад, предоставил в администрацию акты о приемке выполненных работ по прокладке наружных сетей самотечной канализации, в которых указал ложные сведения.
На основании этих актов администрация выплатила строителям 2,1 млн рублей.
Действия директора компании были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU