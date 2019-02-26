В 2018 году калининградцы взяли более 10 тысяч ипотечных кредитов

СЕГОДНЯ 15:08 2019-02-26T15:09:33+03:00

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В Калининградской области в 2018 году в ипотечном кредитовании наблюдался «бум активности клиентов». Об этом на заседании регионального правительства заявил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

- Бум начался еще в 2017 году, когда в области было выдано, без малого, 7,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 12 млрд рублей, - сказал Черномаз.

В 2018 году жители Калининградской области получили более 10 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 18 млрд рублей. также, по словам Черномаза, стабильно увеличивается размер ипотечного кредита. Так, на начало 2018 года составлял 1,6 млн рублей, по итогам года – ближе к двум миллионам рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU