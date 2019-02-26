Министр: Треть калининградцев систематически занимается спортом

СЕГОДНЯ 15:38 2019-02-26T15:40:08+03:00

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Почти 35 процентов жителей Калининградской области систематически занимаются физкультурой и спортом. Об этом на заседании регионального правительства заявила вице-премьер – министр спорта Наталья Ищенко.

По ее словам, в прошлом году в области было проведено 32 массовых физкультурно-спортивных мероприятия, из них самыми масштабными стали традиционный велопробег «Калининград-Зеленоградск-Калининград», привлекший 10 тысяч участников, а также всероссийский день бега «Кросс наций», который привлёк более 1 220 жителей области.

- Таким образом, число жителей региона, систематически принимающих участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, составило 69 тысяч 700 человек, - сказала Ищенко.

Кроме этого, по итогам работы за прошлый год нормативные испытания – тесты ГТО выполнили 4 077 человек, тогда как общее количество участников составило 6 645 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU