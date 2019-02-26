Полицейские изъяли у жителя Гусева более 30 граммов марихуаны

СЕГОДНЯ 15:45 2019-02-26T15:45:27+03:00

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В Гусеве задержали местного жителя за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

31-летний житель одного из поселков нашел дикорастущую коноплю из которой приготовил 36 граммов марихуаны. При обыске в квартире злоумышленника, помимо наркотиков, нашли приспособления для курения «травки».

На ранее неоднократно судимого сельчанина завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU