В Пионерском прокуратура заставила строителей вынести газопровод из пятна застройки многоэтажки

СЕГОДНЯ 17:04 2019-02-26T17:04:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пионерском прокуратура заставила строительную компанию вынести газопровод из пятна застройки многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

На улице Шаманова компания ООО «Трансстрой» строила многоквартирный дом с привлечением средств дольщиков. При этом, пятно застройки располагалось на расстоянии 2,5-3 метров от трассы наружного газопровода высокого давления.

Несмотря на представление прокуратуры, застройщик не стал выносить трассу газопровода на безопасное расстояние от места проведения работ. После возбуждения административного дела на директора строительной компании, нарушения были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU