На окраине Калининграда задержали грузовик, в котором перевозили древесину без документов
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гурьевском районе инспекторы ГИБДД задержали грузовик, в котором перевозили древесину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Грузовик «Вольво» с лесовозом «Мюллер» остановили на Северном обходе. При проверке документов выяснилось, что сопроводительные документы на перевозимый груз (дуб пиловочник) отсутствуют.
Водитель и автомобиль с грузом были доставлены в полицию Гурьевска, по данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU