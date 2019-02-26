На окраине Калининграда задержали грузовик, в котором перевозили древесину без документов

СЕГОДНЯ 17:19 2019-02-26T17:19:24+03:00

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В Гурьевском районе инспекторы ГИБДД задержали грузовик, в котором перевозили древесину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Грузовик «Вольво» с лесовозом «Мюллер» остановили на Северном обходе. При проверке документов выяснилось, что сопроводительные документы на перевозимый груз (дуб пиловочник) отсутствуют.

Водитель и автомобиль с грузом были доставлены в полицию Гурьевска, по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU