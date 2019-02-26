Зарезавшая сожителя калининградка лишена свободы на пять лет

СЕГОДНЯ 17:26 2019-02-26T17:26:21+03:00

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В октябре прошлого года 46-летняя жительница Калининграда отмечала у себя дома в садоводческом товариществе «Спутник» прошедший День рождения. Ей активно помогал в этом сожитель, с которым дама по ходу застолья и поссорилась. Да так, что в ажиотаже схватила нож и несколько раз ударила им оппонента. Правда, при виде хлынувшей крови тут же опомнилась, попыталась остановить кровотечение и поспешила вызвать «Скорую». Пострадавшего госпитализировали, однако спустя некоторое время он скончался в больнице – проникающие ранения в грудь и живот оказались фатальными.

Как сообщили в региональном Управлении СКР, еще в ходе предварительного следствия, а затем и в суде женщина в полном объеме признала свою вину в совершенном преступлении. Следующие пять лет она проведет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU