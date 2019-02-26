В Калининграде откроется филиал Московской академии хореографии

СЕГОДНЯ 17:31 2019-02-26T17:31:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде откроется филиал Московской государственной академии хореографии. Он начнет работу уже в этом году, сообщила на встрече с губернатором Антоном Алихановым ректора Марина Леонова.

По ее словам, сейчас идет подбор помещения, где временно будет располагаться филиал академии до ввода в эксплуатацию культурно-образовательного центра на острове.

- Мы все знаем о поручении президента по созданию культурно-образовательных центров. Здесь в ближайшее время будут построены учебные заведения, где затем будет располагаться филиал академии, – сообщила ректор. – Мы начинаем работать в этом году, у нас есть контрольные цифры приема – есть бюджетные места на предпрофессиональные программы. По ним мы будем набирать детей, которые потом будут поступать в первый класс на основные программы. Все будет формироваться постепенно – мы будем каждый год набирать по 18 детей.

Марина Леонова отметила, что для калининградских детей уже предусмотрено восемь бюджетных мест, тогда как для поступающих в академию в Москве есть всего четыре бюджетных места. Приемная кампания начнется уже весной.

Руководить филиалом академии в Калининграде будет Артем Шпилевский – известный артист балета, который работал в Большом театре в Москве, Мариинском театре в Санкт-Петербурге, а также в Германии и Корее.

ИСТОЧНИК KP.RU